В Таиланде россиянин погиб в результате падения с седьмого этажа

Турист из России погиб в таиландской провинции Пхукет, выпав с высоты, сообщило издание Thaiger. Как сообщило издание, погибшим оказался 20-летний Владислав Саенко, выпавший с седьмого этажа дома в районе Чалонг, передает ТАСС.
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