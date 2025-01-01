Так не прилетало с начала СВО, из бункера в Василькове несколько часов «выгребают тела»: Карта специальной военной операции на Украине на 1 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине нанесён удар, сравнимый с наиболее мощными атаками за всё время конфликта.