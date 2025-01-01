НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

350 подписчиков

Так не прилетало с начала СВО, из бункера в Василькове несколько часов «выгребают тела»: Карта специальной военной операции на Украине на 1 января 2025 года и анализ событий в мире

Так не прилетало с начала СВО, из бункера в Василькове несколько часов «выгребают тела»: Карта специальной военной операции на Украине на 1 января 2025 года и анализ событий в мире

Так не прилетало с начала СВО, из бункера в Василькове несколько часов «выгребают тела»: Карта специальной военной операции на Украине на 1 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине нанесён удар, сравнимый с наиболее мощными атаками за всё время конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Если эти пидарюги не поеимают по хорошему,надо их УНИЧТОЖАТЬ!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх