Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Эта гнида уже наговорила себе на пару сроков как минимум. И тут встаёт дополнительный вопрос:  - почему ДУМ, уже неод...Русским тут не ме...
  • Сергей Алексеев
    По моему некоторые на уголовную статью себе написали и им нужно помочь по ней сесть... Переслать скрины в прокуратуру.А Крым вообще арм...
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А Крым вообще армянский (с)

А Крым вообще армянский (с)

Когда Армения была культурной столицей мира. Делала открытия в математике и астрономии. Учителя изъяли флаги у учеников-выходцев из Армении, теперь на них ополчилась армянская диаспора и лысая шелупонь по имени Владимир Погосян (Бывший помощник советника президента Армении по национальной безопасности) В школе №7 города Ессентуки была дискотека.

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Комментарии
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И
Искандер
И очередная глупость: В 2001 году Сурен Айвазян обратился с письмом к английской королеве Елизавете II с требованием вернуть Армении казну, состоящую из сокровищ Киликии, которую Левон VI, по некоторым данным, оставил на хранение английскому королю Эдуарду III (1327—1377). По мнению Сурена Айвазяна, предки королевы Елизаветы II жили в ущелье, где выращивался виноград, а это вытекает из того, что по-армянски фамилия нынешней британской королевской династии Виндзор означает «виноградное ущелье». Все ссылки можно найти: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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7 час.
сергей бесперстов
Пригрели носорогов,вернее власть пригрела,а россияне страдают! Хотя и здесь работают англосаксы,что бы разобщить народы!
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6 час.
Сергей Алексеев
По моему некоторые на уголовную статью себе написали и им нужно помочь по ней сесть... Переслать скрины в прокуратуру.
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2 час.

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