Полиция Италии опубликовала видео побега предпринимателя из РФ Артема Усса из-под ареста

Сын бывшего губернатора Красноярского края находился под домашним арестом.Побег Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, находившегося в Италии под домашним арестом, попал на видео.
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