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Кадыров изобличил лицемерие украинских радикалов, которые засели в «Азовстали»

Кадыров изобличил лицемерие украинских радикалов, которые засели в «Азовстали»

Украинские боевики распространили в Сети видеообращение командира нацбата «Азов» (против бойцов группировки в России возбуждены уголовные дела) Дениса Прокопенко, в котором он попытался переложить ответственность за преступления радикалов на РФ.

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