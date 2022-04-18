Кадыров изобличил лицемерие украинских радикалов, которые засели в «Азовстали»

Украинские боевики распространили в Сети видеообращение командира нацбата «Азов» (против бойцов группировки в России возбуждены уголовные дела) Дениса Прокопенко, в котором он попытался переложить ответственность за преступления радикалов на РФ.
Украинские боевики распространили в Сети видеообращение командира нацбата «Азов» (против бойцов группировки в России возбуждены уголовные дела) Дениса Прокопенко, в котором он попытался переложить ответственность за преступления радикалов на РФ.
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