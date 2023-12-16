На улицах Кишинёва, Тбилиси, Еревана и Киева намечены праздничные мероприятия в связи с началом начальных переговоров о начале подготовки к начальным шагам по вступлению в ЕС

Виктор Онегин

По ЕС. Не надо сопротивляться нациям какие прутся в ЕС Эти нахлебники просто ускорят гибель Европейского союза. НАТО да пусть вступают, США просто не потянет эту махину и надорвётся. Все эти потуги это конвульсии американо-европейского безумия. Я уже подумываю как эти бывшие поползут на коленях к русскому престолу,и по каким признакам России проводить отбор этого отребья. Время такое, когда огромные страны со стабильной экономикой объединяются для мировой кооперации, А бывшие имеющие колониальный капитализм стараются его сохранить благодаря тем кто ползёт к мышеловки с сыром. Вот так мне видеться мировая движуха на данный временной период