Прямую линию Путина повторно посмотрело рекордное количество землян, чтобы не пропустить, как им предстоит жить следующие 6 лет.
На улицах Кишинёва, Тбилиси, Еревана и Киева намечены праздничные мероприятия в связи с началом начальных переговоров о начале подготовки к начальным шагам по вступлению в ЕС
Комментарии
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Наталья Мустафина
Если сейчас принять Украину в ЕС - это означает одно: ЕС вступает в войну с Россией. Официально. До факто - и так воюет.
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4 час.
Valentina hohlova
если европейцы как поляки захотят умирать - наверно гинекологиня ускорит вступление этих м-ков. америкосы только аплодируют и вступающим и принимающим. они как всегда с баблом еще большим.
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1 час.
Виктор Онегин
По ЕС. Не надо сопротивляться нациям какие прутся в ЕС Эти нахлебники просто ускорят гибель Европейского союза. НАТО да пусть вступают, США просто не потянет эту махину и надорвётся. Все эти потуги это конвульсии американо-европейского безумия. Я уже подумываю как эти бывшие поползут на коленях к русскому престолу,и по каким признакам России проводить отбор этого отребья. Время такое, когда огромные страны со стабильной экономикой объединяются для мировой кооперации, А бывшие имеющие колониальный капитализм стараются его сохранить благодаря тем кто ползёт к мышеловки с сыром. Вот так мне видеться мировая движуха на данный временной период
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27 мин.
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