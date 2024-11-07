Река Волга: куда впадает и какие города на ней находятся

Характеристика Где находится Исток Куда впадает Притоки Города на Волге Какая рыба водится Интересные факты Характеристика Волги Фото: Моя Планета Площадь бассейна: 1,36 млн км², охватывая треть европейской части территории России от Валдайской возвышенности до Каспийского моря Волга — это крупнейшая река Европы.