Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 92,93%

РИА Новости/Максим Богодвид Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России в Дагестане, набирая после обработки 91,25% протоколов 92,93% голосов, следует из данных ЦИК РФ.
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