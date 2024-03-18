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Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 92,93%

Путин лидирует на выборах президента РФ в Дагестане с 92,93%

РИА Новости/Максим Богодвид Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России в Дагестане, набирая после обработки 91,25% протоколов 92,93% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

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