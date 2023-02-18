Где смотреть ПСЖ – Лилль, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 19 февраля

В воскресенье, 19 февраля, сыграют ПСЖ и Лилль в 24 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя
- Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости
Свежие комментарии