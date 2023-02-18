Где смотреть ПСЖ – Лилль, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 19 февраля

В воскресенье, 19 февраля, сыграют ПСЖ и Лилль в 24 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».