Назван ТОП-3 подарков к Новому году для мужчин и женщин

Аналитику публикует "Газета.Ru" со ссылкой на исследование одного из крупных маркетплейсов. В целом отмечается, что за десять дней до праздника закрыть вопрос с покупкой и подготовкой подарков планируют 85% наших соотечественников.
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