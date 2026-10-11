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Стамбул за неделю: мой опыт бюджетного путешествия на 27 000 рублей

Стамбул за неделю: мой опыт бюджетного путешествия на 27 000 рублей

Многие откладывают путешествия, опасаясь, что не потянут финансово или не справятся с организационными вопросами.

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