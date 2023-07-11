Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Тургруппа из пяти человек, в числе которых были граждане Белоруссии, попросила о помощи при спуске с горы на высоте 5300 метров попросила о помощи.