Пятый канал

31 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Я бы голосовала  или за Собянина, или за молодого Зюганова.Стали известны им...
  • лина любимцева
    А РФ НЕ СОБИРАЕТСЯ вести какие-либо переговоры с НАТО! Кто такие НАТО? Не самостоятельны, это точно. Как страны-члены...Столтенберг: никт...
  • Надежда Никитина
    Да, уж....Дочь экс-губернат...

Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов

Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов

Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Тургруппа из пяти человек, в числе которых были граждане Белоруссии, попросила о помощи при спуске с горы на высоте 5300 метров попросила о помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх