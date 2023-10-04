Почему нельзя давать детям свой смартфон: ребенок заказал игрушек на 250 тысяч

За возврат родителям придется заплатить 38 тысяч фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ телеграм-канале «Я другое заказывал» было опубликовано видео, снятое на пункте выдачи маркетплейса Wildberries одной из покупателей.
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