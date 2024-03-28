Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В компании кикшеринга рассказали о новых правилах аренды самокатов в Москве

В компании кикшеринга рассказали о новых правилах аренды самокатов в Москве

В Москве открылся новый сезон электросамокатов - в этом году он сопровождается рядом нововведений. Самое главное из них - новые крупные номерные знаки на каждом самокате, которые нужны для выявления нарушителей ПДД.

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