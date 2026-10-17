В Московской Коммунарке прошёл большой полицейский рейд. Проверяли хостелы, гостиницы, жилые дома, улицы.
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Кто покрывает все нарушения мигрантов,вот их нужно к ответу!И по цепочке дойти до вершины...
За причинение смерти должна быть смертная казнь! А у нас её боятся возродить, иначе из власти кое-кто загремит на тот свет!
Ладно- Коммунарку вычистили- где будет следущая чистка- спрашивать не стоит-но надо надеяться- что эта первая попытка навести в столице порядок-не станет конечной- а будет продолжаться и дальше!!!
Наверное, он планирует вернуться со временем. Главное, что все всё знали 20 лет
Борьба с ветряными мельницами.Система бессильна перед силой диаспор и коррупцией
выпроваживать надо мигровв месте с семьями , без права возврата по жизненно!!!!