Крупные китайские банки ужесточают стандарты кредитования мелких

Некоторые крупные банки Китая ужесточили проверку качества активов и стандарты межбанковского кредитования более мелких кредитных организаций в попытке обуздать кредитный риск на фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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