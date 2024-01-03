Крупные китайские банки ужесточают стандарты кредитования мелких

Некоторые крупные банки Китая ужесточили проверку качества активов и стандарты межбанковского кредитования более мелких кредитных организаций в попытке обуздать кредитный риск на фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости, пишет Reuters со ссылкой на источники.