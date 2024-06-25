Депутат Журавлев: РФ может ударить по США руками их противников

АндрейБорков

А почему нет? Иран, к примеру, большой зуб на америкосов имеет. Те же ХУСИТЫ охерачивают корабли, в том числе и америкосовские, им грех не помочь. Не так давно даже авианосец ВМС США пытались "окучить", молодцы. А базы америкосовские в Сирии, они же там без разрешения Сирии, так что можно сирийцам эти базы обнулить. И как Сирии не помочь в борьбе с агрессором? Надо помочь!