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К системе «Мир» планируют подключить все отели Турции

К системе «Мир» планируют подключить все отели Турции

Задача обеспечить до конца года прием карт «Мир» во всех отелях Турции поставлена и решается в Турции на государственном уровне, заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин 6 сентября в интервью газете «Известия».

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