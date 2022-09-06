К системе «Мир» планируют подключить все отели Турции

Задача обеспечить до конца года прием карт «Мир» во всех отелях Турции поставлена и решается в Турции на государственном уровне, заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин 6 сентября в интервью газете «Известия».
Задача обеспечить до конца года прием карт «Мир» во всех отелях Турции поставлена и решается в Турции на государственном уровне, заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин 6 сентября в интервью газете «Известия».
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