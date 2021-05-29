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«Реал» подписал Алабу и может позвать Конте, Аллегри сменил Пирло в «Юве», ЦСКА без финала Евролиги, Киркоров исполнит гимн на футболе, «Ахмат» извинился и другие новости

«Реал» подписал Алабу и может позвать Конте, Аллегри сменил Пирло в «Юве», ЦСКА без финала Евролиги, Киркоров исполнит гимн на футболе, «Ахмат» извинился и другие новости

Доброе субботнее утро! Ну а каким ещё может быть утро перед финалом Лиги чемпионов? Ещё добрее оно станет вместе с нашим свежайшим дайджестом новостей :) 1.

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Лена Мисько
Сегодня легенде "Спартака" исполняется 45 лет! ✅ воспитанник "Спартака" ✅ 442 матча ✅ 106 голов ✅ 6-кратный чемпион России ✅ 2-кратный победитель Кубка России ✅ Дважды лучший футболист России ✅ Легенда В основном составе с 1995 по 2008 год Егор Титов провел 442 матча и забил 106 голов. Титову принадлежит рекорд «Спартака» по количеству матчей в европейских кубках — 77. Поздравляем Егора Титова с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!
Лена Мисько
Сборные России и Швейцарии набрали по 9 очков и сегодня сыграют на чемпионате мира по хоккею между собой. На бумаге фаворитами являются россияне, но этот безумный турнир постоянно преподносит сюрпризы. Например, сборная Швейцарии после разгромного поражения от шведов (0:7) катком проехалась по команде Словакии (8:1). А россияне словакам уступили — 1:3.
Лена Мисько
Это будет главная проверка для команды Брагина на сегодняшний момент. Судя по букмекерским линиям, Россия против Швейцарии выглядит фаворитом. Хотя сборная с крестом на флаге тут непредсказуема. То проиграет шведам со счетом 0:7, то разгромит словаков со счетом 8:1. А ведь мы той же Словакии уступили со счетом 1:3, ну вы помните! Причем это будет рубка за первое место в группе. Сейчас у России и Швейцарии по 9 очков. Победитель выйдет на первое место в группе A и с большой долей вероятности останется в лидерах перед плей-офф. Хотелось бы верить, что это будет наша команда! **** 29 МАЯ, 16:15, ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021 ПО ХОККЕЮ, ШВЕЙЦАРИЯ — РОССИЯ, 3.20 — 1.92
Лена Мисько
интересная статья про Абрамовича... как он покупал Челси **** Портрет Абрамовича: от мегасделки до неприметности (на переговорах по Роналдиньо в нем не узнали миллиардера) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/argonautica/2925904.html?sl=1
Лена Мисько
за Абрамовича болеть западло.... Пусть горит в аду
Ruslan Zakirov
А чем тебе Абрамович-то не угодил? Некоторые вообще вон за Мутко-Фурсенко-Дюкова болеют и ничего. Я лично горжусь тем, что Абрамович россиянин. Очень приятно слышать лестные слова про него от британцев.
Лена Мисько
За Чукотку я на него зла
Ruslan Zakirov
Я вообще уже потерялся в ваших спортивно-политических взглядах: поддерживать какого-то откровенного козла, оскорблять то Президента Беларуси, то Абрамовича...
Лена Мисько
Руслан, если ты будешь читать что пишут, а не вкладывать свой смысл в мои (допустим) слова, то поймешь никого "откровенного козла" - я не поддерживаю Лукашенко не оскорбляю, иногда критикую... есть за что да и про метода обогащения Абрамовича за счет Чукотки и России в целом - писала уже если ты не разделяешь мою позицию, это не значит что я не права )))
Ruslan Zakirov
Ты женщина - ты всегда права. Поддерживай, кого хочешь. Кого хочешь оскорбляй.
Лена Мисько
:) вот спасибо
Лена Мисько
«Барселона» обыграла «Милан» со счетом 84:82 и вышла в финал Евролиги. Матч за 3 место: ЦСКА — «Милан» Финал: «Барселона» — «Эфес»
Лена Мисько
Орешкин предложил Слуцкому вернуться в ЦСКА Как стало известно «БИЗНЕС Online», председатель совета директоров ЦСКА и помощник президента России Максим Орешкин в конце мая несколько раз связывался с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и предлагал ему вернуться в московский клуб, с которым тренер трижды выиграл чемпионат страны. Несмотря на настойчивость Орешкина, Слуцкий ответил отказом. Во-первых, Слуцкого всё устраивает в Казани. Он неоднократно подчёркивал, что год в «Рубине» был одним из самых комфортных в его жизни. Недавно он повторил это и в эфире главного развлекательного шоу страны «Вечерний Ургант», присвоив Казани титул «Москва, но без пробок». Всё хорошо и в спортивном плане: «Рубин» прыгнул выше головы, заняв четвёртое место по итогам сезона, и гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон. Близится продажа Хвичи Кварацхелии, которая пополнит клубный бюджет по меньшей мере на 20 млн евро. Во-вторых, ЦСКА - уже не тот клуб, в котором когда-то работал Слуцкий. Позиции некогда всесильного Евгения Гинера заметно ослабли после того, как команда перешла в управление государственного ВЭБа. Посреди сезона армейцы заменили тренера Виктора Гончаренко на хорвата Ивицу Олича - и сейчас готовы расстаться с ним всего лишь после нескольких матчей. Всё это указывает на управленческий хаос, жить в котором Слуцкому вряд ли хочется. Тем не менее, для «Рубина» это определенный звонок, и в коллективе, судя по всему, заметна небольшая тревожность. Акции Слуцкий на тренерском рынке сегодня котируются высоко, и, в случае новой перестройки одном из топ-клубов, предложение ЦСКА может оказаться далеко не последним и единственным.
Лена Мисько
Остаётся понять, является ли это правдой... По мне, какой-то сюр
Лена Мисько
«Барселона» предложила Лионелю Месси десятилетний контракт *** «Барселона» предложила нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет, сообщает Catalunya Radio. По данным источника, согласно условию контракта Месси отыграет ещё два сезона за «Барселону». После этого аргентинец в роли посла каталонского клуба будет выступать в MLS на протяжении трёх лет. Последние пять лет контракта он вновь проведёт в «Барселоне», где займёт одну из должностей. Отмечается, что «Барселона» оптимистично настроена относительно возможности продления контракта с аргентинцем. Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
сергей озеров
На кортах Парижа завершилась квалификация «Ролан Гаррос». Из 13 российских теннисистов и теннисисток в основную сетку пробился только Роман Сафиуллин. 23-летний теннисист одолел аргентинца Гуидо Андреоцци (4:6, 6:4, 6:1), британца Лиама Броуди (6:1, 6:3) и словака Йозефа Ковалика (6:1, 6:7(3), 6:3). Андрей Кузнецов и Евгений Донской проиграли во втором круге. Ни одна теннисистка из России не попала в число лучших. В квалификации участвовали Вера Звонарева, Людмила Самсонова, Варвара Флинк, Камилла Рахимова, Анна Калинская, Валерия Савиных, Виталия Дьяченко, Марина Мельникова, Анастасия Гасанова и Наталья Вихлянцева.
Лена Мисько
Сергей Пиняев близок к переходу в «Локо». — На данный момент самый реальный вариант для Пиняева — Локомотив. Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что Локо срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева.
сергей озеров
В основных сетках Россию представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Анна Блинкова, Варвара Грачева, Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Анна Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Первый круг стартует 30 мая.
сергей озеров
Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в паре Елена Веснина возобновит карьеру после двухлетнего перерыва. Последний раз теннисистка выходила на корт в мае 2018 года, после чего ушла в декрет и приостановила карьеру. 1 августа Елена отметит 35 день рождения.Возможно(слухи идут),в паре Елена будет играть с Верой Звонаревой,которая на два года старше Весниной.Молодцы девочки,форму держат!
Лена Мисько
Аршавину – 40. Лучшее время его короновать *** Аршавину уже 40, и он уже 3 года не играет в футбол. Главная интрига ближайших недель или месяцев – согласится ли он стать спортивным директором «Зенита». Сейчас в клубе неопрятная ситуация, которая некоторых напрягает: после ухода Рибальты агенты стали названивать Аршавину и зачастую слышать, что он все ещё не решает по игрокам первой команды. Тогда – Медведеву, который говорит позицию клуба, но не по всем игрокам. Кто ещё? Погорелов? Илюхина? Им тоже звонят, но не получают конкретного ответа, подкрепленного дальнейшей работой. Поэтому «Зениту» надо либо официально короновать Аршавина, либо не тянуть с поисками другого спортивного директора. Есть и третий вариант - возложить эту роль на Медведева, но идея так себе. Не потому что он плохой, а потому что у гендиректора и без этого много работы. Иначе «Зенит» откатится ко времени Фурсенко. Когда казалось были Чинквини и Малафеев, но не назначили единого ответственного. Поэтому в итоге убрали обоих.
Лена Мисько
Юниорское первенство мира в Казани все-таки перенесли на 2022-й 😔 Спорт РИА Новости (https://rsport.ria.ru/20210529/plavanie-1734707771.html) Юниорский чемпионат мира по плаванию перенесен с 2021 на 2022 год после рекомендации Международной федерации плавания (FINA), сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов. FINA "во имя заботы о здоровье юных спортсменов, в силу ограниченного авиасообщения между странами и с целью обеспечить хорошее представительство по участникам на турнире" уведомила Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) о необходимости рассмотреть возможность переноса юниорского чемпионата мира с 2021 на 2022 год. Турнир был запланирован для проведения в Казани с 24 по 29 августа 2021 года.
Лена Мисько
"Мы давно работаем в тандеме с FINA, у нас с ними хорошее взаимопонимание. Зачем нам проводить турнир ради турнира? Хочется ведь увидеть здесь лучших спортсменов. Решение по переносу принято, турнир будет перенесен на 2022 год. Для нас это важно в перспективе проведения чемпионата мира в 2025 году. Вы видели, что творилось в Будапеште на дорожках - недавние юниоры задают тон и уже являются лидерами. Важно, чтобы молодая поросль приехала в Казань, посмотрела на город, на объекты и вернулась сюда на взрослый чемпионат мира", - сказал Леонов РИА Новости.
Лена Мисько
⚡️Леонид Кучук подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" Минск ❗️После поражения от "Руха" (0:1) в 11-м туре высшей лиги тренер заявил, что принял решение уйти с поста главного тренера минского "Динамо" ▪️Примет ли руководство клуба это заявление? Готово ли оно в срочном порядке найти нового кандидата? ▪️Положение в чемпионате далеко не плачевное и тренер, по моему мнению, не является каким-то проходным. Возможно сыграло роль внутреннее выгорание или какие-то скрытые причины https://www.youtube.com/watch?v=2uLwkPgdpxs&t=97s
Лена Мисько
СМИ: Витория хочет подписать в "Спартак" двух игроков "Бенфики" Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория определился с кандидатами на усиления клуба. По сведениям, португальский специалист хочет видеть в новой команде двух игроков из своей бывшей команды — "Бенфики". Речь идет о полузащитниках Габриэле и Филиппе Кровиновиче. Именно эти игроки, по мнению Витории, усилят состав команды. *** 25-летний Кровинович минувший сезон провел на правах аренды в "Ноттингем Форест", где в 19 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две голевые передачи. Его контракт истекает летом текущего года.
Лена Мисько
Фетисов ещё вчера четко сказал, что пока Витория не познакомится с командой, разговоры про усиление бессмысленны.
сергей озеров
А познакомится он не скоро,15-го июня выходят из отпусков,до 18-го проходят медосмотр,до 23 тренируются в Тарасовке.В этот период Руй вряд ли сможет определить на какие позиции ему нужно усиление.. Значит будет изучать видео.
Максим Комаров
И пополнят кошелёк Витории.
Максим Комаров
А когда Витория с командой познакомится, в России закроется трансферное окно. А ведь ещё необходимо продать кого-то! Конечно, Роша/Хендрикс/Урунов/Тилль и ещё какой-то иностранец усилят Спартак-2! И команда станет чемпионом ФНЛ. Но в РПЛ ее не допустят( Фетисову браво! Очень умную позицию озвучил.
Лена Мисько
В этом году летнее трансферное окно в России продлится до 1 сентября «Спартак» 15 июня выходит из отпуска 15-16 июня — медобследование 17-23 июня — сбор в Тарасовке 25 июня-5 июля — сбор в Австрии так что успеет похнакомиться
Лена Мисько
значит по видео
Максим Комаров
Чтобы познакомиться, достаточно в ресторане вечер посидеть всей командой. А требования по составу наверняка были оговорены до подписания контракта. Как именно, нам не дано. Возможно: работаем с теми, кто есть. Возможно: приобретаем по заявке тренера в рамках такого то бюджета. Возможно: увеличиваем бюджет в случае попадания в группу Лиги Чемпионов.
Лена Мисько
РУИ ВИТОРИЯ НЕ УЧАСТВУЕТ В СЕЛЕКЦИИ «СПАРТАКА». ШОРТ-ЛИСТ КАНДИДАТОВ ПРЕДЛАГАЕТ СПОРТИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ КЛУБА. В португальской прессе появляются слухи о возможных покупках «Спартака» по совету от нового главного тренера Руя Витории. По информации «Дай Ударить» для @Metaratings, в «Спартаке» изменился не только тренерский штаб, но и сам подход к выстраиванию комплектования команды. Шорт-лист на проблемные позиции составляет спортивный департамент «Спартака», футболисты в него входят от клубной селекции. Кандидатуры от Руи Витории могут возникнуть в исключительных случаях, но все они пройдут полный селекционный фильтр. В клубе научены горьким опытом прошлых трансферных неудач, поэтому риск повторения подобного хотят свести к минимальному. Сам Руи Витория не участвует в селекции, его задача – тренировать и выигрывать титулы. Португальский специалист будет полностью сосредоточен на спортивном результате. @daiudarit https://metaratings.ru/news/vitoriya-ne-uchastvuet-v-selektsii-spartaka-964547/
Лена Мисько
кого привезут, с теми чемпионство брать и будет ;)))
Лена Мисько
«Спартак» не интересуется Элишем и Кровиновичем. Одна из причин – лимит «Спартак» не будет покупать правого вингера «Боавишты» и сборной Гондураса Альберта Элиша. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Локомотива» и предложении о покупке. Не станет игроком «Спартака» и полузащитник «Бенфики» Филип Кровинович, выступающий сейчас за «Ноттингем Форест» на правах аренды. По информации Metaratings.ru, «Спартак» не интересуется Элишем и Кровиновичем. Одной из причин называется действующий лимит на легионеров в российском чемпионате. Клуб имеет право заявить восемь иностранцев на сезон. Оба футболиста не входили в шорт-лист «Спартака» и не предлагались клубу Руем Виторией. Главной трансферной целью «Спартака» по-прежнему является правый защитник.
Максим Комаров
После отставки Манчини и подписания контракта с Семаком в Зените была похожая ситуация. На первом сборе у Богданыча было человек 50 футболистов, или 39. Все на контрактах! Просто катастрофа. Спартак не вовремя затеял увольнение Газизова, ещё и Тедеско убежал. Сложно усиливать состав при таком переборе.
Максим Комаров
В общем, скорее всего, в следующем сезоне Спартак вылетит в пердив.
сергей озеров
это больше чем странно-не учитывать пожелания главного тренера по трансферам. Поскольку мы уже не раз видели проходные непонятные приобретения Попова,именно такой подход ведет уж точно не к качественному усилению команды.
Лена Мисько
Руи Витория будет обозначать слабые позиции, которые требуют усиления
сергей озеров
О! А,какие позиции будет обозначать Попов или кто-то еще из спортивного департамента? Селекцию на перспективу,на развитие? Это плохо,без тренера,это неправильно
Лена Мисько
не поняла я пишу: Витория будет обозначать слабые позиции ты отвечаешь: А,какие позиции будет обозначать Попов? *** переведи
Лена Мисько
да, я согласна это полный идиотизм Как можно покупать кого-то в команду к тренеру, если этот игрок может не вписываться в общие принципы построения игры тренером?? как вообще может проходить селекция без участия тренера??? у тренера одни требования к левому защитнику, а у спортивного отдела требования чтобы он был русским и чуть лучше Коли Рассказова.... но... имеем то, что имеем
сергей озеров
Может я не понял,прочитав : Руи Витория не участвует в селекции Спартака....я и спросил : а кто-Спортивный департамент с Поповым во главе?
Лена Мисько
да ГТ - определяет позицию которую надо усилить, требования к игроку, но не предлагает конкретного игрока - футболиста под требования ГТ ищет Попов - так решили так победим ))
сергей озеров
Понятно,ты совершенно точно обрисовала этот интересный подход к формированию команды и точечное усиление-идиотизм.
Лена Мисько
да, нам стоит приготовиться к очень веселой трансферной компании, в которой тренер никак не участвует. мне тоже интересно, а как Попов будет понимать, кого надо покупать? Или Рую Витории настолько все равно с кем работать, что он даже в это не лезет.... или Попов просто убрал его, чтобы самому "заработать" ? Интересно, точно ли Руй понимает куда приходит? Такого бардака он, наверняка, не видел буквально нигде.
сергей озеров
Вопросы без ответов. Уже,как-то неспокойно за результат этого ноу-хау.
Лена Мисько
«НИЖНИЙ» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВРАТАРЮ «ДИНАМО» Нет, это не Шунин. Волжский Карп и бело-голубая ЕвроСтавка докладывают: «Нижний Новгород» заинтересован в переходе 25-летнего голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Речь идет как об аренде, так и о полноценном трансфере — это предмет переговоров, которые уже начались. 17 мая этот футболист признавался: «Говорил руководству, что хочу играть, что надоело уже сидеть, посмотрим, что будет летом. <...> Мне хочется играть, так как, сидя вторым номером, просто трачу свое время». Насколько мне известно, в «Нижнем» считают Лещука одним из лучших на своей позиции в РПЛ. Игоряну окончательно надоело скрываться в тени любимчика Черчесова — Шунина, он плюнул и согласился на рискованный переход туда, где у него точно будет игровая практика. Теперь дело за клубами, как они договорятся. Считаете, Лещук поступает мудро или надо ждать своего шанса в «Динамо»? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/nizhniy-novgorod-vedet-peregovory-o-perehode-golkipera-dinamo-leshchuka)
Лена Мисько
Не завидуем людям, которые пропустят два ключевых матча группового этапа: Италия - Казахстан и Чехия - Великобритания. А они уже стартуют. Позже не очень игры: Россия - Швейцария, Германия - Финляндия, Словакия - Дания... ;)))
Лена Мисько
#вЗените (ФК "Зенит"), [29.05.21 12:11] Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить предстоящий чемпионат Европы, сообщает Newsline. По информации источника, игрок пропустил тренировку национальной команды в Ровине, которая состоялась вчера, 28 мая. Сообщается, что Ловрен произошёл рецидив старой травмы. Ожидается, что восстановление защитника займёт от трёх до шести недель. @vzenite12
Лена Мисько
к плей-офф восстановится
Vitalich
Пидор кирюха поёт гимн футбольный - эпично, хотя какая сборная таков и певец
Максим Комаров
Виталич, ты же тоже пидор.
Алевтина Трофимова
почему? это же ТОВАРИЩЕСКИЙ матч. а этот товарищ имеет отношение к обеим странам. очень красивый ход, имхо
Vitalich
Цыплят по осени считают, дождёмся итогов, а там посмотрим кто из нас кто...
Максим Комаров
Считай своих цыплят, я не против. А кто ты есть и так видно, по походке.
Лена Мисько
Марадишвили: «Растрата сил на несколько турниров сказалась на результатах ЦСКА» *** Полузащитник ПФК ЦСКА Константин Марадишвили объяснил, почему команда неудачно выступила в прошлом сезоне: — Несколько причин в совокупности привели к такой беде. Но, думаю, она сделает нас только сильнее и в следующем году у ЦСКА все получится. Нужно рассчитывать только на самые высокие места, на чемпионство. — Хоть что-то позитивное было в сезоне? — Каждая победа сама по себе радостна. Но в той же Лиге Европы вроде бы играешь хорошо, владеешь инициативой, а потом — бац — и проиграл. Наверное, это тоже нас подбило. Растрата сил на несколько турниров сказалась. Мне такой график — игры через два дня на третий — вообще незнаком был. Для меня прошлый сезон стал первым полноценным в большой игре. Отыграл почти 40 игр, большинство — без замен. Тяжело пришлось. Но понимал, что от молодых требуется чуть больше работоспособности, желания, чем от опытных ребят. Пытался отдаваться до конца. Интервью с Константином Марадишвили полностью тут: https://www.championat.com/football/article-4361157-vospitannik-cska-konstantin-maradishvili-o-vstreche-s-fanatami-otstavke-goncharenko-novovvedeniyah-olicha-kartochkah.html Championat «У Вернблума больше карточек было — для злой «собаки» это нормально». Жёсткий Марадишвили Что изменил в ЦСКА Олич и как прошла встреча футболистов с фанатами.
Лена Мисько
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович вчера объявил состав на товарняки с Ямайкой и Японией, а потом был огорошен новостью, что стадион в родном Нише хотят переименовать в его честь, и не сдержал слез прямо на пресс-конференции. Пикси - абсолютная легенда югославского футбола, капитанил в сборной все 90-е, даже несмотря на то, что вторую половину их провел в Японии. Говорят, если не травмы, то он сделал бы себе имя и в Европе. Но вышло как вышло, и Стойкович стал первым игроком, вызывавшимся на Евро из японского чемпионата (второй - Томас Фермален в этом году).
Лена Мисько
📌 Расписание игрового дня. 30 мая. Время московское. Монреаль - Торонто - 02:30 - игра #6, 1/8 финала Бостон - Айлендерс - 03:00 - игра #1, 1/4 финала
Лена Мисько
Александр Соболев начинает субботнюю тренировку сборной России в Австрии в общей группе. Марио Фернандес и Денис Черышев занимаются по индивидуальной программе.
Лена Мисько
Черчесов рассказал о характере повреждения у Фернандеса Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды рассказал, как себя чувствуют защитник Марио Фернандес. «У Марио побаливает немного пах. Завтра-послезавтра будет в общей группе», — передает слова Черчесова корреспондент.
Лена Мисько
🔥 Официально: Оливер Кан включен в Зал славы немецкого футбола Наконец-то, странно, что только сейчас 😐
Ruslan Zakirov
Я думаю, уместнее всего ему войти в зал славы Зенита за его чудо-матч против Зенита.
Лена Мисько
Интервью Игоря Ожиганова - о сенсациях на ЧМ, игре со Швейцарии и двух месяцах без семьи ⬇️⬇️⬇️ https://sport-express.ru/hockey/world/reviews/intervyu-zaschitnika-sbornoy-rossii-igorya-ozhiganova-o-chempionate-mira-2021-v-latvii-1794123/ sport-express.ru «Два месяца не видел семью, но мы прекрасно понимаем, ради чего играем». Защитник сборной России — о чемпионате мира Интервью Игоря Ожиганова о матчах мирового первенства, соперниках и быте команды во время турнира.
Лена Мисько
🔥Сегодня 29 мая — День памяти и скорби для российской Арктики, её населения, биологического разнообразия, абсолютной всей экосистемы. Ровно год назад компания «Норникель», пренебрегая экологической и промышленной безопасностью, пропитала Арктическую зону более чем 20 тысячами тонн нефтепродуктов из аварийного проржавевшего резервуара. ** Этот день стал настоящим «моментом истины» для контрольно-надзорных органов и системы государственного управления в целом. Стало шокирующе очевидно: пляски ненасытных олигархов на требованиях экопромбезопасности вот-вот достигнут точки невозврата, окончательно поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан, чистоту и красоту многострадальной российской Природы. ** Теперь известно: неравный бой Росприроднадзора с коварным многоликим «драконом» — империей Владимира Потанина завершился исторически беспрецедентным штрафом 146 млрд рублей, подчеркнув нетерпимость Государства к расслабившимся бенефициарам приватизации «лихих девяностых». Однако в успех изнурительных судов, которые методично форсировала Светлана Радионова, не верило абсолютное большинство наблюдателей, оставив Росприроднадзор фактически наедине с влиятельным оппонентом (чтобы беззастенчиво присоединиться к победе, когда она всё-таки произошла). ** За минувший год произошли воистину тектонические сдвиги в сознании природоохранного блока госструктур/промкомпаний по всей иерархической вертикали: даже простые инспектора/менеджеры поняли, что не имеет смысла покрывать и замалчивать экокатастрофы в эпоху тотального проникновения Интернета аж за Северный полярный круг. Правда, отдельные субъекты вроде «ЛУКОЙЛ-Коми» ещё пытаются превзойти неизбежность прогресса, но послужат лишь новым примером для назидания экоцидным коллегам. *** Поскольку День памяти и скорби следует отмечать молчанием, основная масса российских СМИ и телеграм-каналов предпочла «не заметить» первый юбилей чудовищного экопреступления, в том числе впечатлившись покаянным отчётом «Норникеля». Но редкие публикации на эту важнейшую тему @greenserpent будет подсвечивать в течение всего уикенда. Никто не забыт, ничто не забыто!
Лена Мисько
Уже год прошёл, а кажется что было вчера
Лена Мисько
России нельзя проигрывать Швейцарии, иначе битва со Швецией станет «матчем смерти». Тревожные расклады чемпионата мира. Нужно побеждать сегодня, чтобы не волноваться за место в плей-офф: https://bit.ly/3fyyszX
Лена Мисько
Аудиторская компания KPMG опубликовала ежегодный рейтинг стоимости европейских клубов.
Лена Мисько
ГАЗПРОМ ПОКА не ПРИХОДИТ в «НИЖНИЙ НОВГОРОД». ПЕРЕГОВОРЫ КЕРЖАКОВА с КЛУБОМ ЗАТЯГИВАЮТСЯ Не могут договориться по условиям. По информации из железобетонных источников, Газпрома во главе с Алексеем Миллером на сегодняшний момент в «Нижнем Новгороде» ожидать не стоит. С Александром Кержаковым не могут договориться по финансовым условиям контракта. В случае прекращения переговоров с Кержаковым, главным кандидатом на пост главного тренера нижегородцев является Дмитрий Аленичев.
Лена Мисько
Alexeev ньюс, [29.05.21 16:46] Будущее "Нижнего" до сих пор в тумане В "Нижнем", который вышел в РПЛ, сохраняется неопределённость с будущим. Нет окончательного решения, кто будет финансировать. Есть вариант с "Газпромом" (и тогда тренер Кержаков), есть - с "Ростехом". За этим вариантом, по моим данным, стоит Василий Бровко — муж Тины Канделаки, директор по особым поручениям «Ростеха». Вопрос политический, уровня губернатора. @alexeevkv
Лена Мисько
"Алашкерт" под руководством Григоряна стал чемпионом Армении **** "Алашкерт" из Еревана стал чемпионом Армении. * "Алашкерт" в матче 24-го тура чемпионата Армении победил клуб "Арарат-Армения" (1:0). Благодаря этой победе ереванский клуб, набрав 46 очков, стал чемпионом страны. "Алашкерт" обогнал на 5 очков "Ноа", который финишировал на втором месте. * Отметим, что главным тренером "Алашкерта" является российский специалист Александр Григорян. Он возглавил клуб из Еревана на прошлой неделе, когда "Алашкерт" находился на 4-м месте в таблице. Под руководством Григоряна команда одержала три победы. https://www.rusfootball.info/world/1146644565-alashkert-pod-rukovodstvom-grigoryana-stal-chempionom-armenii.html
Лена Мисько
нашел свою команду!
Лена Мисько
Честность - не порок, [29.05.21 14:42] Вы, наверное, уже слышали новость о том, что Деян Ловрен получил рецидив травмы боковой связки колена и скорее всего пропустит Евро. Пора немного поговорить о главном реабилитологе "Зенита" Марии Буровой и том хаосе, который творится при ней с травмами в "Зените". Бурова является супругой одного из тренеров "Зенита" Александра Низелика, а в футбол она попала случайно благодаря своему бывшему мужу Протасову Дмитрию, заместителю генерального директора ПФЛ. Маша училась в РГУФКе на кафедре спортивной режиссуры, а сама ранее занималась танцами, участвовала в разных мюзиклах в качестве артиста балета. И вот ее забросило в футбол. Девчонка нахваталась по верхушкам и стала работать. Долгое время она работала в "Локомотиве", потом как-то оказалась вместе с Семаком в "Уфе", и после этого они неразлучны. В "Зените" творится форменный беспредел в плане реабилитации. И виновницей этого является именно Бурова, чье мнение является в Питере суперавторитетным. Восстановление Малькома - рецидив - операция - пропуск длительного периода. Восстановление Ловрена - рецидив - пропуск Евро. И Мальком, и Ловрен восстанавливались в "Зените" под руководством Буровой. Делайте выводы. А Марии надо заняться чем угодно, но не реабилитацией. И точно уж не в "Зените". #империязла #зенит #рпл
Максим Комаров
Не знаю, кто такой «Мальком», и сопереживаю Ловрену. Но вот умные и знающие люди считают Машу Бурову действительно сильным реабилитологом. Один фактик: после освобождения Саши Кокорина, она очень плотно с ним работала. И вот потом Зенит решил не предлагать ему контракт. Саша после сыграл 8 матчей за Сочи, а дальше началась эпопея с травмами. Думаю, что именно Маша такое развитие событий предвидела.
Лена Мисько
уже говорили на эту тему, и я автору этого канала задавала вопрос... он прояснил и ответил Малком и Мальком допускается, ему больше нравится Мальком
Лена Мисько
ты с одними знающими людьми общаешься, он с другими... не менее знающими
Максим Комаров
Ладно, я не лингвист.
Максим Комаров
Он явно нет. Человек делает выводы... точнее, предлагает нам самим эти выводы сделать. Но никаких фактов не приводит, кроме каких-то сведений из биографии Маши Буровой. Сведения не секретные. В самом начале поста называет реабилитацию в Зените «бардаком», это как? Если ты мне предлагаешь самому выводы сделать, то зачем навязываешь свою точку зрения изначально?
Максим Комаров
А работу реабилитолога надо оценивать по тому, как были возвращены в состав травмированные и перенёсшие ковид футболисты осенью. И как чувствуют себя немолодые ребята - Кержаков, Жирков, Дзюба. Артём под руководством Семака и его штаба проводит лучший в карьере отрезок.
Лена Мисько
[Garrafa Sánchez] Уже сегодня начинается чемпионат Бразилии. Почему его стоит смотреть? Бешеная интрига. В прошлом сезоне за победу до последнего боролись Фламенго, Интернасьонал, Атлетико Минейро и Сан-Паулу. Они в полном порядке (почти), а к ним еще прибавились Палмейрас и Гремио. Шесть претендентов на титул. Свежие тренерские идеи. После успехов Жезуша и Сампаоли Бразилия перестала быть консервативной с бегающими туда-сюда заслуженными персонажами. Португалец Абел Феррейра, аргентинец Эрнан Креспо, испанец Мигель Анхель Рамирес уже наводят шороху. Есть и свои интересные тренеры. Тот же Рожерио Сени с Фламенго, Тиаго Нуньес в Гремио с его комбинационным атакующим футболом или Маурисио Барбьери, сделавший бразильский Ред Булл одним из открытий прошлого сезона. Кроме того, их теперь нельзя увольнять каждый тур, а можно сменить только один раз за весь чемпионат. Новая реальность, которая должна положительно сказаться на уровне турнира. Возвращение Дугласа Косты, Халка и Тайсона далеко не в пенсионном возрасте. У них есть все возможности стать одними из самых ярких игроков чемпионата и повести свои команды к победе. Почти в каждом туре топ-матчи. В воскресенье в удобное время сыграют Фламенго и Палмейрас. Затем Гремио - Фламенго, Атлетико Минейро - Сан-Паулу, Интернасьонал - Атлетико Минейро и так далее, не считая всевозможных дерби. Чтобы быстро разобраться кто есть кто, Globo как обычно подготовил компактный гид по чемпионату (https://interativos.sportv.globo.com/site/guia/ep/guia-do-brasileirao-2021). Главный фаворит Фламенго, но с небольшим отрывом от Палмейраса и Атлетико Минейро. А вот Интер оказался лишь среди тех, кто может удивить. Причина — Рамирес только перестраивает команду и входит в сезон под давлением из-за нестабильности и поражения в финале штата от Гремио. На каждую команду можно поклацать и посмотреть детали. Язык португальский, но с гугл-переводчиком все понятно.
Лена Мисько
Победим?
Лена Мисько
Сыроделы пока острее наших имеют моменты, а так игра равная
Лена Мисько
Первый период закончился. Счет 0:0, но немного смущает, что игра Швейцарии пока симпатичнее
Лена Мисько
Второй период стартовал! Надо нашим забивать!
Лена Мисько
ну наконец-то...
Лена Мисько
0-1, Бурдасов в большинстве
Лена Мисько
1:1 красиво нам забили :(( Амбюль возле правого борта сумел избавиться от Рафикова и отменно прострелить на Нико Хишера. Без шансов для Самонова.
Лена Мисько
1-2, Корнаухов ура ура
Лена Мисько
Вот это фокус от Толчинского! Браво! Уже сидя на льду, одной (!) рукой он сделал передачу на Карнаухова и тот с неудобной руки вгоняет шайбу в ворота Берра. Эстетика!
Лена Мисько
1:3 Гвоздь от Толчинского!
Лена Мисько
Все роскошно сделал, стартовал в зону слева, защитник почему-то улетел в лес, а Толчинский уверенно переиграл Берра в ближнем бою, «с лопаты» подняв шайбу под планку. Очень красиво. Слепышев и Проворов в ассистентах.
Лена Мисько
1:4 третий период имени Толчинского!!!
Лена Мисько
Однозначно, лучший игрок матч сегодня. Забивает в пустые ворота Сергей. Красавец.
Лена Мисько
ПОБЕДА!!! Швейцария — Россия 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Сборная России одерживает победу и выходит на первое место в группе. Надолго ли? Узнаем сразу по окончании матча Словакия — Дания.
Лена Мисько
⚡️ХАКСАБАНОВИЧ Коротко о первом новичке казанского "Рубина" Сеяд Хаксабанович, игрок сборной Черногории и шведского клуба "Норчепинг". Ему недавно исполнилось 22 года, но он уже стабильно, на протяжении трёх сезонов, показывает зрелый футбол и рост индивидуальных показателей. ⚠️Сильные стороны: удар, завершение, игра на контр-атаках, стандарты, дриблинг и игра корпусом. Сеяд эффективный фланговый игрок, который любит и умеет смещаться в центр для ударов по воротам, в среднем за матч черногорец бьёт более трёх раз. У Хаксабановича быстрые ноги и силовая манера дриблинга, не боится единоборств из которых в 42% случаев, выходит победителем. Умеет завершить атаку ударом головой, несмотря на невысокий рост - 174 см. Прямая замене Хвиче на фланге, который судя по всему, уйдёт летом, пополнив казну казанцев на двадцатку, минимум. как Вам первый трансфер для Слуцкого - норм или пока непонятно?🤔
Лена Мисько
L’Equipe: Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о проведение заключительных стадий Лиги чемпионов в формате Финала четырех. Ранее стало известно, что союз рассматривает вариант при котором в полуфинале вместо двухматчевых противостояний будут одноматчевые. При этом обе игры, а также финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе. - Я за Финал четырех в Лиге чемпионов. Он может быть отличным, эффективным с точки зрения доходов, если все сделать как надо. Но каждый должен высказать свою точку зрения. Мы обсуждаем это, но ничего еще не решено. Нам понравился Финал восьми в прошлом году в Португалии. Но Финал восьми длится более двух недель, это слишком много. У Финала четырех, если проводить его после 2024-го, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделя футбола может быть сопряжена с другими мероприятиями, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей.
Лена Мисько
Радимов о пари с Уткиным: «Осталось только поставить ему ужин. Но новый спор по «Спартаку» не планирую, хватит» **** — Вы поспорили с журналистом и вашим другом Василием Уткиным на результат «Спартака» в сезоне-2020/21. Считали, что команда не попадет в тройку. По условиям пари, должны были петь песню болельщиков «Спартака». Но Уткин снял это условие — сказал, что вы должны только «проставу». — Вася сам выбрал такое решение, я подчинился. Теперь дело за малым, осталось только поставить ему ужин. — Планируете ли новый спор в новом сезоне? — По «Спартаку» — нет, хватит.
Максим Комаров
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал смену главного тренера в московском «Спартаке». «Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придется выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса. А дальше — всё зависит от результатов. Будут хорошие — негатив уйдёт. А если пойдут неудачные, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила», — цитирует Радимова Sport24.
Лена Мисько
Текст про самого востребованного вратаря на рынке РПЛ Илью Лантратова из «Химок». * Сейчас ближе всех к нему ЦСКА, но и «Зенит» и «Локомотив» в любой момент могут вернуться к переговорам. Внутри текста - несколько ярких примеров, характеризующих личностную надежность и человеческие качества футболиста; разбор его игры на линии и статистическое сравнение с другими вратарями; опасения, касающиеся не столь высокой надежности в прошлом сезоне и средне развитых качеств. Мне рассказывали, что к Лантратову присматривался и Черчесов - всерьез думал о нём как о кандидате в сборную. Но когда Станислав Саламович приезжал на матчи, Илья начинал чудить ногами - выбивать вообще не в ту зону или делать срезки, в том числе этим пока и отпугнул тренера. https://www.championat.com/football/article-4361797-golkiper-himok-ilya-lantratov-mozhet-perejti-v-cska-pochemu-ego-hotyat-top-kluby-rpl-razbor-igry.html
Лена Мисько
Ленинградское время, [29.05.21 14:56] Если в финале Лиги чемпионов выиграет Сити, то Зенит будет в первой корзине при жеребьевке. Если выиграет Челси - Зенит будет в третьей. С одной стороны, выбор очевиден - в первой корзине лучше. Но если разобраться… Если Зенит будет в первой корзине, его потенциальные соперники из третьей корзины: Дортмунд, Порту, Аякс, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта. Если Зенит будет в третьей корзине, его потенциальные соперники из первой корзины: Манчестер Сити, Челси, Атлетико, Вильярреал, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг. Из первой корзины не смертельные варианты — Вильярреал, Интер, Лилль, Спортинг. Из третьей корзины не смертельные варианты — Порту, Зальцбург, Бенфика. Так что может эта первая корзина и не нужна. Из второй-то гарантированно будет топ-команда. Или Севилья.
Лена Мисько
У ТУЛЫ ЕСТЬ ПРАВО ВЫКУПА ЗАЩИТНИКА СТЕПАНОВА По информации "РБ Спорт", у тульского "Арсенала", который сегодня сообщил об аренде защитника Данила Степанова, есть право выкупа футболиста. Прошлый сезон левый защитник, трансфер которого принадлежит "Рубину", провел в аренде в "Роторе" - за сезон игрок провел 22 матча и забил один гол. Сумма выкупа футболиста составляет 400 тысяч евро. Информация @rbsportrb

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