«Реал» подписал Алабу и может позвать Конте, Аллегри сменил Пирло в «Юве», ЦСКА без финала Евролиги, Киркоров исполнит гимн на футболе, «Ахмат» извинился и другие новости

Доброе субботнее утро! Ну а каким ещё может быть утро перед финалом Лиги чемпионов? Ещё добрее оно станет вместе с нашим свежайшим дайджестом новостей :) 1.
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