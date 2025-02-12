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Царьград

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Лже-полицеские спасли двух мобилизованных из автобуса в украинском Чернигове

Лже-полицеские спасли двух мобилизованных из автобуса в украинском Чернигове

Псевдополицеские за вознаграждение спасли двух мужчин от мобилизации.В Черниговской области  псевдополицеские освободили двух мобилизованных, которых уже посадили в автобус.

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