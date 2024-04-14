Удержание позиций, разгром противника: Украина готовится к контратаке

Донецкое направление: Южная группировка войск смогла занять выгодные позиции и нанесла значительный ущерб противнику, что привело к потере ВСУ более 500 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, 23 автомобилей и боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
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