Исчезнувшие красавицы

Елена Метёлкина стала знаменитой после выхода фильма "Через тернии к звёздам", а эпизодическая роль Полины в картине "Гостья из будущего" окончательно закрепила за ней статус главной инопланетной красавицы.
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