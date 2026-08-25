Немецкий генерал предупредил: Путин готовит удар, после которого зима в Украине станет невыносимой

Отставной генерал Роланд Катер прямо заявил: у Путина остаются силы для нового мощного удара. Рост производства баллистических ракет и почти уничтоженная энергетика могут сделать предстоящую зиму для Украины настоящей катастрофой.
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