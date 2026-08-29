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Регионы России

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Ночные ограничения в аэропортах юга России влияют на авиарейсы

Ночные ограничения в аэропортах юга России влияют на авиарейсы

Ночью 27-28 августа временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в ряде ключевых региональных аэропортов юга России, включая Краснодар, Геленджик и Сочи.

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