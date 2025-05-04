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Или мир, или ядерный удар по Украине: затяжной конфликт нынешними темпами истощит армию и экономику России – военный волонтер Алехин

Или мир, или ядерный удар по Украине: затяжной конфликт нынешними темпами истощит армию и экономику России – военный волонтер Алехин

Эксперты все чаще заявляют: если Украина откажется от наших условий мира, надо переходить к жестким мерам.

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