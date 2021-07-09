Столичного полицейского арестовали по делу начальника отдела МВД РФ по Егорьевску

РИАМО - 9 июл. Пресненский районный суд Москвы арестовал до 8 сентября оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве Александра Ермакова по делу начальника отдела МВД РФ по Егорьевску Олега Ермакова, сообщает пресс-служба суда.