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Столичного полицейского арестовали по делу начальника отдела МВД РФ по Егорьевску

Столичного полицейского арестовали по делу начальника отдела МВД РФ по Егорьевску

РИАМО - 9 июл. Пресненский районный суд Москвы арестовал до 8 сентября оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве Александра Ермакова по делу начальника отдела МВД РФ по Егорьевску Олега Ермакова, сообщает пресс-служба суда.

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