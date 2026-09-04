Экран 144 Гц, необычный «куб» на задней панели, камера Sony на 50 Мп, аккумулятор 6000 мА•ч — от $245. Смартфон Infinix Hot 70 Pro вышел на мировой рынок

При прослушивании музыки и во время игр «куб» отображает световые эффекты Infinix представила на мировом рынке смартфон Hot 70 Pro, который выделяется необычной системой Active Matrix Cube на задней панели.
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