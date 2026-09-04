iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Экран 144 Гц, необычный «куб» на задней панели, камера Sony на 50 Мп, аккумулятор 6000 мА•ч — от $245. Смартфон Infinix Hot 70 Pro вышел на мировой рынок

Экран 144 Гц, необычный «куб» на задней панели, камера Sony на 50 Мп, аккумулятор 6000 мА•ч — от $245. Смартфон Infinix Hot 70 Pro вышел на мировой рынок

При прослушивании музыки и во время игр «куб» отображает световые эффекты Infinix представила на мировом рынке смартфон Hot 70 Pro, который выделяется необычной системой Active Matrix Cube на задней панели.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым