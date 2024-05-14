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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп трогал себя за пах по ходу матча с «Тоттенхэмом», а в моменте с сэйвом Ортеги упал на спину

Пеп трогал себя за пах по ходу матча с «Тоттенхэмом», а в моменте с сэйвом Ортеги упал на спину

По ходу встречи камеры зафиксировали, как тренер «Ман Сити» в одном из эпизодов трогает себя за пах, сидя в кресле на скамейке запасных.

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