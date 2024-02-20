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Жители Авдеевки поблагодарили российских бойцов за освобождение города

Жители Авдеевки, не покидавшие город во время операции по его освобождению от украинских боевиков, встретились с российскими военнослужащими и рассказали, что, благодаря им, мирная жизнь начала восстанавливаться.

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