Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за выжигание сухой травы и хвороста

Его сумма увеличится, если в регионе действует особый противопожарный режим Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что гражданам РФ может грозить штраф за выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках.