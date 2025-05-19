Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за выжигание сухой травы и хвороста

Его сумма увеличится, если в регионе действует особый противопожарный режим Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что гражданам РФ может грозить штраф за выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках.
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