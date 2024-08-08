США и Мексика: единый курс или расходящиеся траектории?

В начале июля мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, говоря о предстоящих выборах в США, напомнил, что успел поработать и с Дональдом Трампом, и с Джо Байденом и хорошо понять их обоих (президентский срок в Мексике составляет шесть лет, Лопес Обрадор занял президентское кресло в октябре 2018 года и покинет его в октябре 2024 года).