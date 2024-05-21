Боец отряда “Рысь”: ВСУ превратили село Миньковка в Донбассе в укрепрайон

Солдаты ВСУ пытаются укрыться в подвалах, которые есть в каждом доме.Русский военнослужащий отряда “Рысь” с позывным “Зингер” рассказал о действиях военных сил в селе Миньковка, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области.
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