Йом Кипур 5787: как не попасть в статистику МАДА и остаться в живых

В этот Йом Кипур, когда даже небо, кажется, решило поститься вместе с народом Израиля, опуская температуру на несколько градусов ниже нормы, израильские медики вновь напоминают: пост — не повод для героизма, а для разума и заботы о себе .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым