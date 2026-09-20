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Московский комсомолец в Израиле

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Йом Кипур 5787: как не попасть в статистику МАДА и остаться в живых

Йом Кипур 5787: как не попасть в статистику МАДА и остаться в живых

В этот Йом Кипур, когда даже небо, кажется, решило поститься вместе с народом Израиля, опуская температуру на несколько градусов ниже нормы, израильские медики вновь напоминают: пост — не повод для героизма, а для разума и заботы о себе .

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