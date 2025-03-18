В состав России может войти ещё одна область: Трамп взял "Зелю" за крючок. Киев боится

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Царьград

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Комментарии
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СГ
Сергей Грабик
Не надо забывать о том, что помимо Одесской, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области - это тоже наши, исконно русские земли, и их тоже ни в коем случае нельзя оставлять бандеровским ублюдкам.
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