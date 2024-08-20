МВД: в приграничье ВСУ используют камеры видеонаблюдения для сбора информации

В МВД РФ выпустили памятку для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей с просьбой не пользоваться камерами видеонаблюдения без острой необходимости, так как украинские войска используют записи с них для сбора информации.
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