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Газета.ру

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МВД: в приграничье ВСУ используют камеры видеонаблюдения для сбора информации

МВД: в приграничье ВСУ используют камеры видеонаблюдения для сбора информации

В МВД РФ выпустили памятку для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей с просьбой не пользоваться камерами видеонаблюдения без острой необходимости, так как украинские войска используют записи с них для сбора информации.

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