Американцы требуют от МОК русское золото

Американские спортсмены жалуются, что несут убытки из-за медлительности олимпийских боссов.Американские спортсмены возмущены тем, что им невыноситмо долго приходится ждать олимпийского золота, которое было отобрано у дисквалифицированных русских спортсменов.
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