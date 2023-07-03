Смехотерапия

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  • Василий
    Хотелось бы знать - на куя фермерам большой лохматый пёс боящийся морозов, и почему его нельзя было оставлять в курят...Кот. Окончание
  • Antanas
    Трогательная история про добрату.👍👍👍👍👍.Сто метров длиною...
  • Элеонора Коган
    И старый пёс пошёл с Ангелом по дорогие к счастью длиною в 100 м или же всю жизнь!!!Сто метров длиною...

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