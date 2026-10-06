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Царьград

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В Берёзовском Volkswagen насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Берёзовском Volkswagen насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В посёлке Шиловка под Берёзовским 5 октября около 19:45 автомобиль «Фольксваген Тигуан» сбил женщину на нерегулируемом переходе у дома № 30 по улице Ленина, и пострадавшая умерла до приезда скорой помощи.

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