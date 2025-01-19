E1.ru: суд в Березовском арестовал обвиняемого в убийстве знахаря Леши-колдуна

Суд в Березовском Свердловской области отправил под стражу Андрея Овчинникова — бывшего криминального авторитета, который обвиняется в убийстве знахаря Алексея Суродеева по прозвищу Леша Колдун (он же Сенсей).
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