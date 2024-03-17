РЖД расскажут о Сочи вслух. На курортном вокзале заработал аудиогид, который расскажет о самом интересном и необычном

«Российские железные дороги» запустят на сочинском вокзале аудиогида. Работать новый «сотрудник» холдинга будет круглосуточно, и те, кто воспользуются его услугами, смогут узнать секреты поистине исторического здания главного российского курортного города.
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