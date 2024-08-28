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Арестованный российский бизнесмен не признал вину в растрате средств «Роснано»

Арестованный российский бизнесмен не признал вину в растрате средств «Роснано»

Арестованный гендиректор компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик Лоджик» Борис Галкин не признает вину в растрате денежных средств, выделенных госкорпорации «Роснано».

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