Депутат Госдумы Прусакова заявила о разочаровании итогами выборов президента

Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова написала в телеграм-канале, что "искренне считает реальный уровень поддержки власти в нашей стране очень далеким" от цифр, полученных по итогам президентских выборов 15-17 марта.
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