Евсей и Капитолина: какие имена дали детям в Архангельской области в апреле 2023 года

Как сообщили в областном ЗАГСе, в апреле 2023 года в Поморье самыми популярными именами стали: у мальчиков — Михаил, Артём, Дмитрий, Лев, Матвей и Илья, у девочек — Анна, Екатерина, Варвара, Ксения, Милана и Дарья.
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