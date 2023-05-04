Евсей и Капитолина: какие имена дали детям в Архангельской области в апреле 2023 года

Как сообщили в областном ЗАГСе, в апреле 2023 года в Поморье самыми популярными именами стали: у мальчиков — Михаил, Артём, Дмитрий, Лев, Матвей и Илья, у девочек — Анна, Екатерина, Варвара, Ксения, Милана и Дарья.