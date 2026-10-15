Здание на пересечении проспекта Ленина и улицы Чеглецова признали аварийным еще четыре года назад Разбор дома на проспекте Ленина, 181 / Фото: amic.
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