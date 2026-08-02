НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Ходар после выхода в финал в Вашингтоне: «Когда я был младше, отец каждый день подталкивал меня, чтобы я играл в теннис просто ради удовольствия»

Рафаэль Ходар отреагировал на выход в крупнейший финал в карьере. На пятисотнике в Вашингтоне он обыграл Алехандро Табило со счетом 6:7(6), 6:4, 6:4.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии