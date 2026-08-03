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Царьград

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Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить авто после лета

Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить авто после лета

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как ухаживать за автомобилем после лета. Он подчеркнул важность очистки радиатора и замены воздушных фильтров в сентябре, а также советовал проверять провода на юге из-за термитов.

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