Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить авто после лета

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как ухаживать за автомобилем после лета. Он подчеркнул важность очистки радиатора и замены воздушных фильтров в сентябре, а также советовал проверять провода на юге из-за термитов.
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