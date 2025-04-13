Рыбам запретят плавать без разрешения: Как учения угрожают блокадой России С 15 апреля 2025 года корабли 1-й постоянной…Сообщение НАТО у границ Калининграда: Балтика стала «песочницей» альянса? появились сначала на Ежедневные новости.