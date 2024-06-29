В центре Омска практически все готово к открытию Дня молодежи. В программе - выступление Тимати и Мари Краймбрери, молодежное шествие и мастер-классы.
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В центре Омска практически все готово к открытию Дня молодежи. В программе - выступление Тимати и Мари Краймбрери, молодежное шествие и мастер-классы.