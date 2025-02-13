Лиственница в Удельном парке Петербурга признана памятником живой природы

Местные жители называют это дерево патриархом Одна из самых больших лиственниц в Удельном парке Санкт-Петербурга стала памятником живой природы, об этом сообщил руководитель программы «Деревья – памятники живой природы» при Совете Федерации Сергей Пальчиков во «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии