Лиственница в Удельном парке Петербурга признана памятником живой природы

Местные жители называют это дерево патриархом Одна из самых больших лиственниц в Удельном парке Санкт-Петербурга стала памятником живой природы, об этом сообщил руководитель программы «Деревья – памятники живой природы» при Совете Федерации Сергей Пальчиков во «ВКонтакте».