Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шольц начал писать Путину записки. После хамства Бербок только это и остаётся?

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Царьград © Presidential Office of Ukraine/Globallookpress Немецкий канцлер Олаф Шольц начал писать президенту России Владимиру Путину записки.

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